استاد زايد الرياضي يحتضن قداسا تاريخيا للبابا

2019/02/05 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استاد زايد الرياضي يحتضن قداسا تاريخيا للبابااستضاف استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي صباح اليوم الثلاثاء البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ليحيي فيه أول قداس بابوي في المنطقة.وفور وصوله، تجول البابا في مدينة زايد الرياضية بسيارة مكشوفة، وهو يلوح بيديه للجماهير وسط هتافات وترحيب من المتواجدين.وقدم أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم لحضور القداس حسب الإحصائيات الإماراتية.وتأتي إقامة القداس بعد زيارة أجراها البابا إلى كاتدرائية أبوظبي، ضمن فعاليات برنامج زيارته الرسمية إلى الإمارات، التي بدأها الأحد الماضي.

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