ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2018-2019 بعد الجولة الثانية والعشرون

2019/02/05 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استطاع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ان يستعيد صدارة ترتيب

الدوري الإيطالي للدرجة الأولى بعدما سجل ثنائية في مرمى بارما.

النجم البرتغالي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدف ويأتي خلفه الإيطالي

فابيو كوالياريلا بفارق هدف وحيد.

بينما دوفان زاباتا صاحب الـ15 هدفاً، يتفوق على الرابع كريستوف

بياتيك مهاجم ميلان الجديد المنتقل من جنوى بفارق هدف أيضاً.

إليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 22

1-كريستيانو رونالدو من يوفنتوس 17 هدف

2-كوالياريلا من سامبدوريا 16 هدف

3- دوفان زاباتا من اتلانتا 15 هدف

4- كريستوف بياتيك 14 هدف

5-ميليك من نابولي 12 هدف

6- إيموبيلي من لاتسيو 11 هدف

7-كابوتو من أمبولي 11 هدف

8- إيكاردي من انتر 9 أهداف

9- جيرفينيو من بارما 8 أهداف

10-إنجليزي من بارما 8 أهداف.

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