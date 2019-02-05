دراسة تثبت فعالية “أسطورة الزوجات القديمة” في علاج نزلات البرد

2019/02/05 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قال باحثو جامعة إدنبره إنه يمكن علاج نزلات البرد الشائعة بالماء المملح، لأن الجسم يستخدمه لإنتاج مادة مضادة للفيروسات.وتستخدم خلايا الجسم كلوريد الملح لإنتاج حمض “hypochlorous”، وهو المكون النشط الموجود في تلك المادة.وتبين أن قطرات الأنف والغرغرة بالماء المالح، تقلل من متوسط طول عمر الفيروس لمدة تصل إلى يومين.[…]

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