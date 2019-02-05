2019/02/05 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الزراعة تعلن عن خلاصة الخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨-٢٠١٩

05/02/2019 10:05:00 AM |

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واع / بغداد / ز.أ

أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء ، الخلاصة النهائية للخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨-٢٠١٩ وحسب طرائق الارواء.

وذكر بيان للناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "المساحات الكلية المزروعة لهذا الموسم بلغت 12 مليوناً و47 ألفاً و395 دونماً ولمختلف المحاصيل الشتوية" مبينا ان "المساحات المزروعة بطريقة الارواء سواء أكانت انهاراً او مشاريع او آباراً خمسة ملايين و353 الفاً و509 دوانم، فيما بلغت المساحات المزروعة بمضمونة الامطار وشبه المضمونة وغير مضمونة الامطار والديمية والسيحية 6 ملايين و693 الآف و886 دونماً".

ولفت الى أن "المساحات الكلية المزروعة لمحصول الحنطة بلغت 7 ملايين و207 الآف و982 دونماً، فيما كانت المساحات المزروعة بمحصول الشعير 4 ملايين و305 الآف و741 دونماً، أما المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر فقد بلغت 533 الفاً و672 دونماً".

وبين نايف أن "الوزارة استكملت كافة اجراءاتها لهذا الموسم بنهاية كانون الاول لعام ٢٠١٨ للمناطق الوسطى والجنوبية وفي نهاية كانون الثاني لعام ٢٠١٩ للمناطق الغربية والشمالية ما عدا اقليم كردستان، حيث تم تجهيز المزارعين بالبذور والأسمدة وكافة المستلزمات الزراعية وحسب الخطة الزراعية المقرة".

ووصف المتحدث باسم وزارة الزراعة "المساحات المزروعة بالجيدة والتي من خلالها اذا ماسارت الامور على ما يرام فانها سوف تصل الى مقتربات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل" داعيا جميع المزارعين والفلاحين الى "مواصلة زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وصولا الى الاكتفاء الذاتي".

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