تعويض المزارعين المتضررين في النجف الاشرف

2019/02/05 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المجلس الزراعي في محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، تعويض المزارعين المتضررين خلال الموسم الرزاعي لعام 2019.

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