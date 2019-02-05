السفير الأمريكي يودع العراق

2019/02/05 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، بياناً عن انتهاء فترة عمل السفير دوغلاس سيليمان في العراق، مبينة أن العراق أحرز تقدما على مدى العامين والنصف الماضيين بالرغم من صعوبة رؤية ذلك التقدم في خضم ضجيج السياسة.ونقلت السفارة عن سيليمان، في بيان تلقته "الغد برس"، قوله "لقد كان لي الشرف والامتنان بالعمل كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في العراق خلال العامين والنصف الماضيين، وأيضا لعملنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية بين دولتينا".

وبين ان "العراق أحرز تقدما على مدى العامين والنصف الماضيين بالرغم من صعوبة رؤية ذلك التقدم في خضم ضجيج السياسة".وأضاف، أنه "بناءً على طلب الحكومة العراقية وبالتعاون الكامل مع بغداد ما زال هناك أكثر من 5000 جندي أمريكي يواصلون العمل بالشراكة مع قوات الأمن العراقية في قواعدهم لتقديم المشورة وتدريبهم وتجهيزهم لضمان الهزيمة الدائمة لداعش والدفاع عن حدود العراق.



قام التحالف الذي يضم 74 دولة وخمس منظمات دولية بتدريب أكثر من 190 ألف من ضباط الشرطة والجنود العراقيين".وأشار إلى ان "علاقاتنا الاقتصادية في نموٍ مستمر ونعمل بجد لتعزيز التجارة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة، ففي الشهر الماضي تعاونت السفارة مع الحكومة العراقية وغرفة التجارة الأمريكية على جلب أكثر من 50 شركة أمريكية إلى العراق لإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة".ولفت إلى انه "بحلول عام 2025 سيدخل مليون شاب عراقي سوق العمل كل عام، في الوقت الذي لم تعد فيه الحكومة قادرة على توفير فرص العمل لكل من يحتاج إليها".

وتابع سيليمان "فضلاً عن أن فصائل مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة قد فرضت سيطرتها على العديد من مناطق البلاد مما أدى إلى إثارة الخوف وإحباط الكثير من النازحين العراقيين وحالت دون عودتهم إلى ديارهم، وما زال داعش يسعى الى زرع الخوف بين العراقيين من خلال الهجمات الارهابية".

ونبه "وايضاً، فإن البيروقراطية والفساد وعدم الوضوح بالاجراءات يعيق سعي رجال الأعمال من توسيع مشاريعهم في العراق وخلق وظائف جديدة".وبيَّن ان "العراق يجب عليه أن يحمي سيادته من خلال تأمين حدوده وبناء قوات أمنية تأتمر بأمر الحكومة لوحدها، ويجب على العراق العمل على تحرير إقتصاده من الفساد والمعوقات البيروقراطية التي تعيق رجال الأعمال من توسيع مشاريعهم وخلق فرص عمل جديدة، وعلى العراق ان يبقي ابوابه مُشرعة للعالم وان يزيد من تأثيره في العالم".

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