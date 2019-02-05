2019/02/05 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الخلاصة النهائية للخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨-٢٠١٩ وحسب طرائق الارواء.

وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الوزارة أعلنت الخلاصة النهائية للخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨-٢٠١٩ وحسب طرائق الارواء".

وأضاف النايف، أن "المساحات الكلية المزروعة لهذا الموسم بلغت (١٢٠٤٧٣٩٥) دونما، ولمختلف المحاصيل الشتوية"، موضحا أن "المساحات المزروعة بطريقة الارواء سواء كان انهار او مشاريع او ابار كانت (٥٣٥٣٥٠٩ ) دونم فيما بلغت المساحات المزروعة بالمضمونة الامطار وشبه المضمونة والغير مضمونة الامطار والديمية والسيحية (٦٦٩٣٨٨٦) دونما".

ولفت إلى، أن "المساحات الكلية المزروعة لمحصول الحنطة بلغت ( ٧٢٠٧٩٨٢ ) فيما كانت المساحات المزروعة بمحصول الشعير ( ٤٣٠٥٧٤١) دونما، اما المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر فقد بلغت (٥٣٣٦٧٢) دونما".

وتابع، أن "الوزارة استكملت كافة اجراءاتها لهذا الموسم بنهاية كانون الاول لعام ٢٠١٨ للمناطق الوسطى والجنوبية وفي نهاية كانون الثاني لعام ٢٠١٩، للمناطق الغربية والشمالية ما عدى اقليم كردستان، حيث تم تجهيز المزارعين بالبذور والاسمدة وكافة المستلزمات الزراعية وحسب الخطة الزراعية المقرة"، واصفا هذه المساحات بـ"الجيدة والتي من خلالها اذا ما سارت الامور على ما يرام سوف نصل الى مقتربات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل".

ودعا الناطق الرسمي، إلى جميع المزارعين والفلاحين إلى "مواصلة زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا، وصولا الى الاكتفاء الذاتي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن الخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨ - ٢٠١٩) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن الخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨ - ٢٠١٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).