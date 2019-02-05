روسنفت الروسية تقول إنتاج الهيدروكربون السائل 4.79 مليون ب/ي في الربع/4

2019/02/05 | 10:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت روسنفت الروسية لإنتاج النفط اليوم الثلاثاء إن إنتاجها من الهيدروكربون السائل في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 4.79 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.4 بالمئة عن الربع الثالث.

وقالت الشركة إن إجمالي إنتاج الهيدروكربون، الذي يشمل الغاز، بلغ 5.94 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، مرتفعا 1.9 بالمئة عن ربع السنة السابق.

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