محترف القوة الجوية يصل بغداد

2019/02/05 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس :وصل محترف فريق القوة الجوية، النيجيري وليام اكوركيت إلى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، وذلك لتمثيل الفريق خلال الفترة المقبلة في الاستحقاقات المحلية والخارجية.وقال مشرف فريق كرة القدم جاسم غلام في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "النيجيري وليام اكوركيت هو اخر صفقات الصقور، وتم التعاقد معه بشكل رسمي مسبقاً".

واشار الى ان "اللاعب لن يكون جاهزاً لمباراة اليوم مع نفط الوسط، ولكن اللاعب سيكون ضمن كشوفات الفريق لمباراة باخاتاكور الأوزبكي في ملحق ابطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل".



وأضاف ان "المحترف الجديد وليام يلعب في مركز المهاجم، وهو قادم من الإنتاج الحربي المصري، وسيرتدي الرقم (30) مع الصقور".

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