طقس العراق: امطار ورياح قوية ابتداءً من الغد في هذه المناطق

2019/02/05 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، تساقط امطار متفاوتة الشدة في العديد من مناطق البلاد، فيما أشار إلى وجود فرصة لرياح قوية تضرب بعض المحافظات، فضلا عن انخفاض في درجات الحرارة.وقال العطية في صفحته على فيسبوك التي تابعها “ناس”، اليوم (5 شباط 2019)، إن “درجات الحرارة ستنخفض في مدن الشمال يومي […]

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