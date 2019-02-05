عالم يطور أجنة بشرية معدلة جينيا

2019/02/05 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يحاول أحد علماء ولاية نيويورك الأمريكية تعديل الحمض النووي لأجنة بشرية، في تجربة مشابهة للعملية المثيرة للجدل التي أجرتها مجموعة من العلماء الصينيين مؤخرا.وفي حديثه مع NPR، يقول العالم البيولوجي الخلوي، ديتريش إيغلي، من جامعة كولومبيا، إنه استخدم تقنية تعديل الجينات الثورية “CRISPR”، في محاولة لإصلاح طفرات الحمض النووي في […]

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