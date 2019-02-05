الحشد والجيش يتفقدان جويا عددا من مناطق غرب الانبار

2019/02/05 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقدت قيادتي عمليات الانبار للحشد والجزيرة جويا عددا من المناطق الصحراوية غرب محافظة الانبار المحاذية للحدود العراقية السورية بهدف تأمينها والوقوف على وضعها الامني.وقال معاون قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله انه "بعملية مشتركة وبتوجيه من قائد عمليات الانبار للحشد الحاج قاسم مصلح تم تفقد عدد من المناطق ( الكعره و بئر الواح ...

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