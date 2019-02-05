7 قتلى على الأقل و31 مصاباً جراء حريق ضخم في باريس

2019/02/05 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيللقي 7 أشخاص مصرعهم على الأقل، وأصيب 31 آخرين بإصابات حرجة، جراء حريق ضخم اندلع، فجر الثلاثاء، داخل أحد مباني العاصمة الفرنسية باريس.ووصفت عمدة باريس، آن هيدالغو، عبر "تويتر" الحريق الذي وقع في الدائرة السادسة عشرة من العاصمة، بأنه "مريع".وأضافت أنّ الحريق أفقد "7 باريسيين على الأقل حياتهم، فيما يرقد 31 آخرين في حالة حرجة".بدورها، أشارت شبكة "بي إف إم" الفرنسية الخاصة إلى وجود 6 من رجال الإطفاء ضمن حصيلة المصابين.وحتى الساعة (6:41 ت.غ) لم تكشف السلطات الفرنسية عن أسباب الحريق.

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