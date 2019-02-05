نيران خيمة تلتهم أربعة أطفال من عائلة واحدة شرقي كركوك

2019/02/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو مصرع أربعة أطفال بسبب انفجار مدفئة نفطية داخل خيمتهم في مخيم نازراوه للنازحين شرقي كركوك.ويقول مصدر أمني من شرطة كركوك، إن ” أحدى خيام النازحين في مخيم نازراوه بكركوك احترقت بعد الساعة العاشرة من مساء يوم أمس الاثنين”.مبيناً أن ” سبب احتراقها هو انفجار مدفئة نفطية داخل الخيمية”.المصدر الذي اشترط […]

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