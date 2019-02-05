2019/02/05 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد … اعتقل نحو ألف شخص في فنزويلا منذ بداية الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت منظّمة “فورو بينال” غير الحكومية.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته /المعلومة/ عن مدير المنظمة المدافعة عن السجناء السياسيين، ألفريدو روميرو قوله إنه” في الفترة “ما بين 21 و31 كانون الثاني ، حصلت 966 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا: اعتقال نحو ألف شخص خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا: اعتقال نحو ألف شخص خلال التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).