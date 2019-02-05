هاردن يسجل 30 نقطة على الأقل للمباراة 27 على التوالي

2019/02/05 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز كلاي طومسون 44 نقطة ليقود جولدن ستيت وريورز للفوز 130-111 على مستضيفه لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وعادل جيمس هاردن أطول سلسلة تسجيل 30 نقطة على الأقل منذ 1964 لكن هيوستون روكتس تلقى هزيمة ثقيلة 121-93 أمام مستضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في يوم الناشط الحقوقي الشهر مارتن لوثر كينج.

ولم تكن ثلاثة أرقام من المبتدئ لوكا دونتشيتش كافية لمنع هزيمة دالاس مافريكس 116-106 أمام مستضيفه ميلووكي باكس.

وثأر وريورز حامل اللقب في آخر موسمين لهزيمته على أرضه أمام ليكرز 127-101 في يوم عيد الميلاد وهي المواجهة التي شهدت إصابة ليبرون جيمس في الربع الثالث وغيابه منذ ذلك الحين.

ووصل الفارق إلى 36 نقطة في الربع الثالث قبل أن يقرر ستيف كير مدرب وريورز منح طومسون وكيفن دورانت وستيفن كوري راحة حتى نهاية المباراة.

Klay went 10-for-10 from 👌before missing.



☔️#DubNation pic.twitter.com/Mq9EIF8YXN

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 22, 2019

وأنهى طومسون المباراة مسجلا عشر رميات ثلاثية من 11 محاولة فيما أضاف دورانت 20 نقطة واكتفى كوري بتسجيل 11 نقطة لكنه قدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

وهذا هو الفوز الثامن على التوالي لوريورز حامل اللقب في آخر موسمين والذي بدأ يستعيد مستواه.

ويتصدر وريورز القسم الغربي برصيد 33 فوزا و14 هزيمة بفارق انتصارين عن دنفر ناجتس صاحب المركز الثاني.

وسجل إيفتسا زوباتس 18 نقطة لليكرز الذي تلقى الهزيمة التاسعة في 14 مباراة منذ غياب جيمس.

ويحتل ليكرز المركز التاسع في الغرب وله 25 انتصارا مقابل 23 هزيمة.

* أطول سلسلة منذ 1964

وسجل هاردن 37 نقطة وهذه هي المرة 20 على التوالي التي يحرز فيها 30 نقطة على الأقل ليعادل أطول سلسلة لويلت تشيمبرلين، الذي يملك الرقم القياسي في 65 مباراة متتالية، منذ 1964.

وبعدما سجل هاردن 27 نقطة في الشوط الأول اكتفى بعشر نقاط في النصف الثاني من المباراة والذي سيطر فيه سيفنتي سيكسرز تماما والذي وصل فيه الفارق إلى 34 نقطة.

وأنهى الكاميروني جويل إمبيد المواجهة مسجلا 32 نقطة لسيكسرز واستحوذ على 14 كرة مرتدة.

وهذا هو أول فوز لسيكسرز على أرضه ضد روكتس منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني 2013 عندما انتصر 123-117 بعد وقت إضافي.

وحافظ سيكسرز على المركز الرابع في القسم الشرقي بعدما حقق الفوز 31 في 48 مباراة.

وتلقى روكتس الخسارة الخامسة في آخر عشر مباريات لكنه حافظ على المركز الخامس في الغرب برصيد 26 فوزا و20 هزيمة.

وأحرز بول جورج 31 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 127-109 على مستضيفه نيويورك نيكس الذي خسر للمرة السادسة على التوالي.

وكان زميله راسل وستبروك على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة إذ سجل 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

ويحتل ثاندر المركز الثالث في القسم الغربي بعدما حقق الفوز 28 في 46 مباراة.

وتصدر تيم هارداواي قائمة مسجلي نيكس وله 23 نقطة.

وتراجع نيكس إلى المركز قبل الأخير في القسم الشرقي إذ تلقى الهزيمة 35 في 45 مباراة.

وأنهى بورتلاند تريل بليزرز مسيرة ستة انتصارات متتالية ليوتا جاز وتغلب عليه 109-104.

ويملك بورتلاند 29 فوزا في 48 مباراة في المركز الرابع في الغرب فيما يأتي جاز في المركز الثامن إذ خسر للمرة 22 مقابل 26 انتصارا.

* ثلاثة أرقام مزدوجة

ورفع باكس رصيده إلى 34 فوزا مقابل 12 هزيمة أمام تورونتو رابتورز الذي انتصر 35 مرة في 48 مباراة.

وتصدر يانيس أنتيتوكومبو قائمة مسجلي باكس برصيد 31 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

وأحرز دونتشيتش 18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم لزملائه عشر تمريرات حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الأولى في مسيرته.

ولفت دونتشيتش الأنظار وفأجا الجميع باحتلاله المركز الثاني في تصويت الجماهير في القسم الغربي لتشكيلة مباراة كل النجوم خلف ليبرون جيمس.

ولو اُختير دونتشيتش سيصبح اللاعب المبتدئ الأول الذي يشارك في مباراة كل النجوم منذ بليك جريفين في 2011 والثالث منذ بداية القرن الحالي إذ سبقهما الصيني ياو مينج في موسم 2002-2003.

وخلال تاريخ البطولة لم يستطع سوى 45 لاعبا مبتدئا المشاركة في مباراة كل النجوم.

ويحتل دالاس المركز 13 في القسم الغربي بعدما تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي ورقم 26 في 46 مباراة.

وحقق كل من بوسطن سيلتيكس وبروكلين نتس الفوز الرابع على التوالي بتغلبهما على ميامي هيت وسكرامنتو كينجز على الترتيب.

وانتصر سيلتيكس 107-99 على هيت فيما تغلب نتس 123-94 على كينجز.

ويحتل سيلتيكس المركز الخامس في الشرق أمام نتس وميامي على الترتيب.

ويملك سيلتيكس 29 فوزا في 47 مباراة مقابل 25 انتصارا في 48 مباراة لنتس وخلفهما هيت برصيد 22 فوزا و23 هزيمة.

وتغلب شيكاجو بولز 104-88 على كليفلاند كافاليرز وصيف حامل اللقب في آخر موسمين وانتصر واشنطن ويزاردز 101-87 على ديترويت بيستونز.

وفاز أورلاندو ماجيك 122-103 على أتلانتا هوكس ونيو أورليانز بليكانز 105-85 على ممفيس جريزليز.

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