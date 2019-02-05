2019/02/05 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

تفقدت قيادتي عمليات الانبار للحشد والجزيرة جويا عددا من المناطق الصحراوية غرب محافظة الانبار المحاذية للحدود العراقية السورية بهدف تأمينها والوقوف على وضعها الامني.

وقال معاون قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله انه “بعملية مشتركة وبتوجيه من قائد عمليات الانبار للحشد الحاج قاسم مصلح تم تفقد عدد من المناطق ( الكعره و بئر الواح و سد مديسيسه و مناطق اخرى ذات التأثير الامني على امن غرب العراق”.

واضاف نصر الله ان “الاستطلاع الجوي شمل طراف وادي حوران”، مؤكدا ان “الهدف من عملية الاستطلاع هو الوقوف على وضع تلك المناطق امنيا والتنسيق مع الجيش العراقي على زيادة عمليات تفقد القواطع الامنية بغية ديمومة الامن في مناطق غرب الانبار”.

ويذكر ان الحشد الشعبي يمسك مساحات واسعة من الحدود العراقية السورية لمنع تسللات الارهابيين وكذلك منع المهربين من الدخول للاراضي العراقية.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي والجيش يتفقدان جويا عددا من مناطق غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي والجيش يتفقدان جويا عددا من مناطق غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).