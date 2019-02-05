2019/02/05 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلن الحشد الشعبي, الاثنين, عن رفع 50 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات “ داعش” الإجرامية ضمن قاطع صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقى/ الأنصار/ نسخة منه، إن “مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 51 في الحشد الشعبي تمكنت، من رفع ٥٠ عبوة متفجرة من مخلفات “ داعش” من قرية الزوية ضمن قاطع عمليات صلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يرفع 50 عبوة ناسفة من مخلفات “داعش” في صلاح الدين alansaar.

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