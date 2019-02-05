القبض على ثلاثة متهمين بينهم منتحل صفة ضابط في بغداد

2019/02/05 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكر القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه إن "قوة

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