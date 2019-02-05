مجلس الشيوخ يختلف مع ترامب بشأن القوات في سوريا

2019/02/05 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون تشريعا رمزيا إلى حد كبير يوم الاثنين يختلف مع الرئيس دونالد ترامب بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.

وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 70 صوتا مقابل معارضة 26 صوتا على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل.لكن المجلس حذر من أن "الانسحاب السريع يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.وقبل التصويت، قال مكونيل إنه قدم مشروع القانون، لذا كان بإمكان مجلس الشيوخ "التحدث بوضوح وبشكل مباشر حول أهمية" المهمات في أفغانستان وسوريا.وكان من المتوقع إقرار التعديل، بعد أن صوت مجلس الشيوخ عليه في تصويت إجرائي الأسبوع الماضي.



وبعد مخاوف بعض الديموقراطيين، وافق مجلس الشيوخ على تغيير في مشروع القانون، ليجعل من الواضح أن التعديل لم يكن يقصد به أن يكون إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية.وقد اختلف العديد من الجمهوريين مع ترامب بشدة بشأن خططه سحب 2000 جندي أمريكي من سوريا .انتهى ..



م ف

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