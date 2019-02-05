بماذا ردت ايران على ترامب بشأن مراقبتها من العراق؟

2019/02/05 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "العراق ليس المكان الذي يمكن لترامب وقواته مراقبة إيران منه، وما كان ينبغي للأمريكيين دخول العراق من الأصل"، مشيرا الى أن "دخول القوات الأمريكية للعراق أمر غير مشروع وبقاؤها هناك خطأ استراتيجي".من جانبه، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن ترامب لم يطلب منه الموافقة على بقاء القوات الأمريكية لمراقبة إيران.انتهى ..م ف

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