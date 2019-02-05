مجلس الأمن الدولي يطالب الفرقاء اليمنيين بسحب القوات من الحديدة

2019/02/05 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الدولي يطالب الفرقاء اليمنيين بسحب القوات من الحديدةحث مجلس الأمن الدولي طرفي الصراع اليمني على سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي ومينائي الصليف ورأس عيسى "دون مزيد من التأخير"، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات السلام بالسويد.وعبر أعضاء مجلس الأمن الـ15، في بيان صدر عن قلقهم إزاء تداول تقارير تفيد بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في الحديدة، بعد أن تسلم المجلس رسالة من سلطات السعودية والإمارات واليمن يوم 31 يناير الماضي، اتهمت فيها الحوثيين بارتكاب 970 انتهاكا منذ الـ18 من ديسمبر 2018.وطالب المجلس الطرفين المتحاربين "بانتهاز الفرصة للسير في طريق السلام المستدام من خلال ممارسة ضبط النفس ونزع فتيل التوتر واحترام الالتزامات الواردة في اتفاق ستوكهولم والمضي قدما نحو تنفيذها سريعا".

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