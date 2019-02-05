ربط المنافذ الحدودية العراقية مع الإنتربول

2019/02/05 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحب العراق باستعداد الجانب الأوروبيِّ لتنفيذ مشروع يربط المنافذ الحُدُوديَّة العراقـيَّة مع شبكة الشرطة الدولية {الإنتربول}.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ان “وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، ألتقى – أمس- المُنسِّق العامّ لمكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبيّ جيل دو كورتوف على هامش الاجتماع الوزاري الخامس للتعاون العربي-الأوروبي المنعقدة أعماله في العاصمة البلجيكية بروكسل”.وجرى في اللقاء بحث التعاون المُشترَك في مجال مكافحة الإرهاب.وأعرب الوزير الحكيم عن ترحيب العراق بأيِّ جُهُود أوروبيَّة للمُساعَدة في مكافحة الإرهاب، عادّاً أنَّ إعادة الاستقرار، وبناء البنية التحتـيَّة سيُساهِم في تحقيق الاستقرار، والقضاء على جُذور الإرهاب، وفكره.وشدَّد على “أهمِّـيَّة التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ في مجال توثيق جرائم داعش، والقضاء على الإرهاب، علاوة على التعاون في مجال توثيق الأدلة بالإتجار بالآثار، وتمويل العمليّات الإرهابيَّة، وأفصح بالقول: سيُساعِد المُنسِّق الأوربيّ لمكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوربي في تعبئة الجُهُود الدوليَّة لمُساعَدة العراق عبر الإنتربول، واليوروبول.كما أبدى الوزير الحكيم ترحيب العراق باستعداد الجانب الأوربيِّ لتنفيذ مشروع يربط المنافذ الحُدُوديَّة العراقـيَّة مع شبكة الإنتربول، داعياً إلى مُساعَدة العراق في مجال بناء القدرات عبر دورات تُعنى بمكافحة الإرهاب.





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