مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في ولاية نيو مكسيكو الاميركية

2019/02/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخص بانفجار عبوة ناسفة قرب مركز للتسوق في مدينة البوكيرك

بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة لوسائل الإعلام، إن "الانفجار وقع

خلف مركز تسوق على الجانب الشمالي الغربي من شارعي كورس وسينترال،

وتسبب في مقتل شخص واحد، فيما لم يبلغ بعد عن وقوع أي إصابات".وأضاف

المتحدث أن الشرطة أخلت الشركات والمباني المجاورة لموقع الانفجار،

وأن التحقيق مستمر في الحادث".

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