الشيوخ الأمريكي يقف في وجه خطط ترامب للانسحاب من سوريا وأفغانستان

2019/02/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ايد اغلب اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي التعديل الذي يتحدى خطط الرئيس

دونالد ترامب للانسحاب من سوريا وأفغانستان.

وخلال التصويت مساء الاثنين، نال تعديل قانون السياسات الأمريكية

في الشرق الأوسط، تأييد سبعين عضوا في المجلس مقابل معارضة ستة

وعشرين.



بدوره يرى مقدم التعديل السناتور ميتش ماكونيل أن

الولايات المتحدة تواجه حاليا تهديدات من مجموعات إرهابية تعمل في

سوريا وأفغانستان، وبأن الانسحاب المتسرع للولايات المتحدة يمكن أن

يعرض التقدم الذي تم إحرازه، والأمن القومي للخطر بحسب رايه.

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