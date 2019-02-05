2019/02/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القوة الجوية تواجه نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي

05/02/2019 10:30:00 AM |

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واع / بغداد / ز.أ

اعتبر الجهاز الفني لفريق القوة الجوية لكرة القدم، الثلاثاء، مباراة الفريق امام نفط الوسط "بروفة أخيرة" قبل خوضه ملحق ابطال آسيا.

وذكر المدرب المساعد للفريق احمد خضير ان "مباراتنا امام نفط الوسط تعد بروفة اخيرة قبل التوجه الى اوزبكستان"، مبينا ان "الفريق عازم على مواصلة النتائج الايجابية".

واضاف "نحاول اشراك اغلب اللاعبين، بهدف الوقوف على التشكيل الذي سيخوض مباراة الملحق الاسيوي في اوزبكستان"، مشيرا الى "غياب ثلاثة لاعبين عن الفريق، وهم علي حصني بسبب الاصابة، وامجد راضي وفهد طالب بسبب الايقاف".

ومن المقرر ان يتواجه فريق القوة الجوية مع فريق نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 15 لدوري الكرة الممتاز.

ويغادر وفد فريق القوة الجوية يوم الجمعة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لخوض مباراة ملحق ابطال آسيا مع باختاكور الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل.

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