افتتاح لعبة ترفيهية هي الأولى من نوعها في العراق

2019/02/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفتتحت في العاصمة بغداد، لعبة ترفيهية هي الأولى من نوعها في العراق.

وتم إفتتاح {X LINE} المسار الإنزلاقي الترفيهي الأول في بغداد، الذي يتيح للجميع تجربة الطيران فوق بحيرة نصب الشهيد شرقي العاصمة.وتقع هذه اللعبة على أرض {السندباد لاند} ومخصص لعشاق التحدي والمغامرات حيث يمتد المسار فوق بحيرة نصب الشهيد بين منصتي الانطلاق والهبوط الواقعة على ضفتي البحيرة.





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