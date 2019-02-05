مصادر: ترامب سيختار مسؤولا كبيرا بالخزانة لرئاسة البنك الدولي

2019/02/05 | 10:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت مساهمين في البنك الدولي بأن الرئيس يعتزم اختبار ديفيد مالباس المسؤول الكبير بوزارة الخزانة مرشحا للولايات المتحدة لقيادة البنك التنموي.

ويضع ترشيح مالباس أحد أنصار ترامب ومن المشككين في المنظمات متعددة الأطراف على بداية الطريق للوصول لرئاسة البنك الذي تعهد بتقديم نحو 64 مليار دولار للدول النامية في السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2018.

ونقلت صحيفة بوليتيكو التي كانت أول من نشر النبأ نقلا عن مسؤولين في الإدارة لم تسمهم أن القرار سيُعلن يوم الاربعاء.

وامتنع متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخزانة عن التعقيب.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن إدارة ترامب أبلغت عدة عواصم بترشيح مالباس مضيفا أن من المستبعد أن يعارض مساهمون أوروبيون في البنك ترشيحه.

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