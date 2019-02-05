مدرب ليفربول: لم نستحق الفوز امام ويست هام

2019/02/05 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعترف مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بأن فريقه لم يستحق الفوز على ويست هام يونايتد أمس الإثنين، وأن نتيجة التعادل 1-1 كانت عادلة لـ”الريدز”.وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة، “بالطبع هدفنا أتى من موقف تسلل، لكن هذا لا يعني أننا كنا نستحق الخسارة، سجلنا هدفاً وهم بدورهم أحرزوا هدفاً..واجهنا بعض […]

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