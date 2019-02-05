2019/02/05 | 10:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعترف مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بأن فريقه لم يستحق الفوز على ويست هام يونايتد أمس الإثنين، وأن نتيجة التعادل 1-1 كانت عادلة لـ”الريدز”.
وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة، “بالطبع هدفنا أتى من موقف تسلل، لكن هذا لا يعني أننا كنا نستحق الخسارة، سجلنا هدفاً وهم بدورهم أحرزوا هدفاً..
واجهنا بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ليفربول: لم نستحق الفوز امام ويست هام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعترف مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بأن فريقه لم يستحق الفوز على ويست هام يونايتد أمس الإثنين، وأن نتيجة التعادل 1-1 كانت عادلة لـ”الريدز”.
وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة، “بالطبع هدفنا أتى من موقف تسلل، لكن هذا لا يعني أننا كنا نستحق الخسارة، سجلنا هدفاً وهم بدورهم أحرزوا هدفاً..
واجهنا بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ليفربول: لم نستحق الفوز امام ويست هام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب ليفربول: لم نستحق الفوز امام ويست هام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).