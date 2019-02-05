نائب : سنجار لايمكن ان تكون كردية او تحتسب على كردستان

2019/02/05 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بين النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، اليوم الثلاثاء، ان قضاء سنجار تحيط به القرى العربية، ولايمتلك اي مقومات تجعل منه محافظة، مؤكداً ان سنجار لايمكن ان تكون كردية او تحتسب على كردستان، وفقاً لما تحتويه من قوميات عربية.

وقال المرعيد في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس" إن “قضاء سنجار يضم وتحيط به مجموعة كبيرة من القرى ذات القومية العربية، الا انه لايمكن ان يكون محافظة مستقلة كونه لايمتلك المقومات التي تجعل منه محافظة”، مبينا أن “هناك امكانية لجعل القضاء مستقل ادارياً، لكنه سيبقى قضاء تابعاً الى محافظة نينوى وضمن الحدود الادارية للمحافظة”.

وأضاف المرعيد، أن “سنجار لايمكن ضمه الى كردستان او اعتباره محافظة من محافظات الاقليم، خاصة مع وجود هكذا قومية عربية وقرى كبيرة تحيط بالقضاء”.

وكان رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني قد دعا يوم امس، الى جعل قضاء سنجار محافظة مستقلة، حيث شهد القضاء المذكور نزاعات سياسية سابقة من اجل ضمه الى كردستان، خاصة بعد تنصيب قاممقام كردي بالوكالة على القضاء.

KKK

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