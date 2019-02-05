اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 5-2-2019 الثلاثاء

2019/02/05 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفعت أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح فيما استقرت الاسعار بالاسواق المحلية اليوم، الثلاثاء، (5 شباط 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.700، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 119.600.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 120.000 دينار.سعر شراء الدولار = 119.000 دينار.

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