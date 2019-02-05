الوطني والديمقراطي الكردستانيين يجتمعان في اربيل لاستكمال مباحثات تشكيل حكومة الاقليم

2019/02/05 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، باجتماع الوطني والديمقراطي الكردستاني في أربيل لاستكمال مباحثات تشكيل حكومة الاقليم.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "حزبي السلطة في كردستان ( الوطني والديمقراطي) سيجتمعان، اليوم ، بدار ضيافة رئيس الحكومة الاقليم في اربيل ".

واضاف ان "الاجتماع جاء لاستكمال مباحثات تشكيل حكومة اقليم كردستان وبحث ملف كركوك".

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