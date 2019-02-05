المحكمة الاتحادية: حق الدفاع القانوني لا يبيح المساس بحقوق الآخرين

2019/02/05 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بأن استعمال حق الدفاع القانوني لا يكفل تجاوز حدوده والمساس بحقوق الآخرين، وردّت دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (226) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المدعي، وعلى لسان وكيله في الدعوى، كان قد ترافع في […]

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