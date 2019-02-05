2019/02/05 | 10:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس القت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القبض على 3 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.
وذكر بيان لإعلام القيادة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (5 شباط 2019)، أن “القوات الأمنية في عمليات بغداد وتشكيلاتها، تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين، وفق مواد قانونية مختلفة”.
وأشار البيان، إلى أن “قوة من لواء المشاة (44) […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان لإعلام القيادة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (5 شباط 2019)، أن “القوات الأمنية في عمليات بغداد وتشكيلاتها، تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين، وفق مواد قانونية مختلفة”.
وأشار البيان، إلى أن “قوة من لواء المشاة (44) […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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