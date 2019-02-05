اعتقال 3 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد

2019/02/05 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القبض على 3 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.وذكر بيان لإعلام القيادة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (5 شباط 2019)، أن “القوات الأمنية في عمليات بغداد وتشكيلاتها، تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين، وفق مواد قانونية مختلفة”.وأشار البيان، إلى أن “قوة من لواء المشاة (44) […]

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