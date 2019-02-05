دوغلاس سيليمان: جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في العراق وتعيق الاستثمار

2019/02/05 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف السفير الاميركي، المنتهية مهامه لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، عن اعداد افراد القوات الاميركية في العراق، فيما كشف عن وجود جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في العراق وتعيق الاستثمار في البلاد.وقال السفير الاميركي في رسالة وداعية بعد انتهاء مهامه كسفير في العراق، تلقى “ناس”، نسخة منها اليوم، (5 شباط 2019)، إن […]

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