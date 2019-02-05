علاوي يؤكد : مصير القوات الامريكية في العراق يحدده البرلمان والحكومة

2019/02/05 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، قرار بقاء تلك القوات على الاراضي العراقية من عدمه يقع ضمن مسؤولية مجلسي الوزراء والنواب.وقال علاوي في بيان تلقته /SNG/، ان “كانت الموافقة على بقاء تلك القوات في العراق، فيتعين ان ينظم ذلك باتفاقية واضحة تعطي العراق السيادة وليس أي دولة أخرى”، لافتا الى ان ...

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