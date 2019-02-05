راموس سعيد بتولي مهمة تسديد ركلات الجزاء بعد رونالدو

2019/02/05 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سيرجيو راموس سعادته بتولي مهمة تسديد ركلات الجزاء في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو لليوفنتوس.

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وأحرز المدافع الإسباني 10 أهداف هذا الموسم مع الريال، ليُساوي بهم رقمه الأفضل في مسيرته، وقد أوضح أنه لا يقصد أبدًا إهانة المنافس حين يُسدد ركلات الجزاء بطريقة بانينكا.

مضيفًا "لقد توليت هذا الأمر بعد رحيل رونالدو وأنا سعيد بهذا.



بانينكا طريقة لتسديد ركلات الجزاء، لكني لا أقصد أبدًا إهانة منافس".

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أضاف حول الجدول الصعب لريال مدريد في الفترة القادمة، إذ سيواجه برشلونة في نصف نهائي كأس الملك وكذلك أتليتكو مدريد في الليجا ثم أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا "سنواجه برشلونة متصدر الليجا ومنافسنا في الكأس، وبعدها لدينا الديربي ضد أتليتكو في الليجا".

يُذكر أن لقاء الذهاب أمام البارسا في كأس ملك إسبانيا سيُقام يوم الأربعاء القادم على ملعب كامب نو، فيما سيستضيف سانتياجو بيرنابيو موقعة الإياب في 27 فبراير المقبل.

كيميتش 🧠الألماني صاحب الـ 23 عامًا، قام بصناعة 9 أهداف هذا الموسم حتى الآن 🔝ليصبح أكثر مدافع في الدوريات الخمسة الكبرى صناعة للأهداف 💥هل تعتقد أنه من بين أفضل 3 أظهره في العالم؟ pic.twitter.com/3NwKvdygXH— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

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