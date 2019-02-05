2019/02/05 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مافيات تستولي على الاراضي في منطقة الزعفرانية ببغداد .. والسالفة تنحل "بتليفون") نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: paFwrZJs__U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مافيات تستولي على الاراضي في منطقة الزعفرانية ببغداد .. والسالفة تنحل "بتليفون") نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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