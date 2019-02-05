لجنة مكافحة الإتجار بالبشر في النجف الاشرف تعقد اجتماعها مع الدوائر ذات العلاقة

2019/02/05 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة مكافحة الإتجار بالبشر في النجف الاشرف اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري برئاسة معاون محافظ النجف الاشرف للشؤون الأمنية الحقوقي راضي الخاقاني وبمشاركة اعضاء الدوائر

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