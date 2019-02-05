جولة جديدة من محادثات أستانة وتقارب تركي كردي بوساطة أميركية

2019/02/05 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنها أستانة من جديد على خط الحراك السياسي حول سورية، والزمان في منتصف شهر شباط/ فبراير الحالي، هذا ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،

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