رفع سيطرة الراهبات بمنطقة الكرادة وسط بغداد

2019/02/05 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد عمليات الفريق الركن جليل الربيعي ، ان "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر برفع سيطرة الراهبات في منطقة الكرادة وسط العاصمة"، مبينا ان "الكرادة منطقة امنة".واضاف الربيعي انه "تم الاستعانة بكاميرات متطورة بدلا من السيطرات"، مشيرا الى انه "تم رفع نحو 100 سيطرة من بغداد".وتابع ان "القيادة فتحت 58 شارعا فرعيا في الكرادة".انتهى ..م ف

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