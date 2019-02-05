2019/02/05 | 11:36

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ابتداءً من الشهر المقبل..



توزيع 1500 قطعة أرض في هذه المحافظة

العراق

ابتداءً من الشهر المقبل..



توزيع 1500 قطعة أرض في هذه المحافظة

الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 11:07

ابتداءً من الشهر المقبل..



توزيع 1500 قطعة أرض في هذه المحافظة

أعلن مدير بلديات الديوانية علي صاحب، اليوم الثلاثاء، تحديد الشهر المقبل موعداً لتوزيع أكثر من 1500 قطعة ارض سكنية على خمس شرائح مختلفة من أبناء المحافظة.

وقال صاحب في تصريح صحفي تابعته "الغدير"، إن"لجنة توزيع الأراضي في المحافظة عقدت اجتماعاً وقررت توزيع تلك الوجبة بداية الشهر المقبل على خمس شرائح وهي كل من الشهداء والأطباء والسجناء السياسيين، فضلاً عن شريحة ضحايا الإرهاب والجرحى"، مشيرا إلى إن "الأراضي ستكون بمناطق متفرقة من المحافظة".انتهى...س ح

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