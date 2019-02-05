وزير الكهرباء العراقي: استيراد الطاقة في البلاد مؤقت

2019/02/05 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، ان استيراد الطاقة في البلاد مؤقت، لان العراق فقد جزءا كبيرا من طاقته التوليدية خلال الحرب على تنظيم داعش.

وقال الخطيب، في تغريدة سابقة له على "تويتر"، أول أمس الأحد، إن "العراق خسر 4500 ميغا واط من طاقته التوليدية خلال حرب داعش، إضافة الى 18% من منظومة النقل والتوزيع التي طالها دمار شامل مما أثر سلبا على أداء الشبكة الوطنية وساعات التجهيز في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن التدمير في شبكة الطاقة الكهربائية يحتاج الى فترة عامين لإعادة إعمارها بشرط توفر التخصيصات المالية اللازمة.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أبرمت مع وزارة الطاقة الأردنية مؤخرا، مذكرة تفاهم لتبادل الطاقة الكهربائية بين منظومة الكهرباء العراقية والاردنية، من خلال الربط المباشرة، وتسريع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وذلك على هامش الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، الى العراق بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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