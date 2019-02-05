مديرية شرطة الديوانية: القبض على الرأس المدبر لعصابات السرقة في الحي العسكري جنوب المحافظة

2019/02/05 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الثلاثاء، القبض على الرأس المدبر لعصابات السرقة في الحي العسكري جنوب المحافظة.

وذكر بيان لإعلام قيادة شرطة الديوانية، اليوم، (5 شباط 2019)، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من القبض على الرأس المدبر لعصابات السرقة التي نفذت عدد من العمليات في مناطق الفرات والنهضة والعسكري والتي القي القبض عليها مؤخرا".

وأوضح البيان أن "عملية إلقاء القبض على المتهم الهارب عن وجه العدالة منذ عامين متنقلا بين محافظات بغداد وكربلاء والنجف تمت بعد أن فرضت القوة المكلفة بتنفيذ أمر إلقاء القبض طوق أمني شامل على منزله في الحي العسكري بعد معلومات دقيقة من قبل المصادر الخاصة"، مشيرا إلى ان المتهم "حاول الفرار الا ان رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد".

جدير بالذكر ان شرطة محافظة الديوانية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين الى القضاء وفق مواد جنائية وقانونية مختلفة.

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