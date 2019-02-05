العشرات من المهندسيين الزراعيين يتظاهرون في الناصرية للمطالبة بحقوقهم 

2019/02/05 | 11:38

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تظاهر العشرات من المهندسين الزراعيين في محافظة ذي قار اليوم للمطالبة بالمخصصات الوظيفية للمعينين منهم ، وبالتفرغ الزراعي والاراضي السكنية لغير المعينين .





شبكة اخبار الناصرية:تظاهر العشرات من المهندسين الزراعيين في محافظة ذي قار اليوم للمطالبة بالمخصصات الوظيفية للمعينين منهم ، وبالتفرغ الزراعي والاراضي السكنية لغير المعينين .وتجمع المتظاهرون امام مبنى مديرية الزراعة في الناصرية وهم يحملون لافتات كتب عليها ( نطالب الحكومة المركزية بانصاف شريحة المهندسين الزراعيين بشمولهم بالمخصصات الهندسية) و ( مجتمعنا الزراعي ونامل من المسؤولين والمتصدين الاهتمام بقطاع الزرعة ).

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