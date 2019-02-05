سي إن إن: السعودية نقلت أسلحة أميركية للقاعدة باليمن

2019/02/05 | 11:39

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كشف تحقيق أجرته محطة سي إن إن الأميركية عن وصول أسلحة أميركية زودت

بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، إلى ارهابيين مرتبطين

بالقاعدة.

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