اليمن.. رئيس لجنة الأسرى يعلن عقد أولى جلسات اللجنة المشرفة على اتفاق الأسرى في عمّان بحضور أممي اليوم

2019/02/05 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، إنه

ستعقد أولى جلسات اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في

العاصمة الأردنية عمّان اليوم الثلاثاء تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي

إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأعرب المرتضى، خلال تصريح صحفي، عن امله بأن تكون الجلسات مثمرة، وأن

يكون الطرف الآخر جاهزاً للكشف عن مصير الأسرى، “لكي يتم التوقيع على

القوائم النهائية للأسرى والتنفيذ الفعلي للاتفاق بيننا

وبينهم”. وأشار رئيس لجنة الأسرى إلى أنه سيحضر الجلسة الافتتاحية المبعوث

الأممي مارتن غريفيث ،ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر

مورير،وقال انه سيوضح بعد انتهاء الجلسة للرأي العام مخرجات الجلسة

الأولى.

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