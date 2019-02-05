ترامب يرشح ديفيد برنارت وزيرا للداخلية

2019/02/05 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أعلن الرئيس دونالد ترامب، عن ترشيح ديفيد برنارت لتولي منصب وزير الداخلية بصفة رسمية بعد إدارته للوزارة بشكل مؤقت منذ مطلع العام الجاري.وقال ترامب في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “لقد ادى برنارت عملا رائعا في المنصب منذ يوم وصوله ونحن نتطلع للموافقة على ترشيحه”.ومن […]

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