2019/02/05 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/منبيء جوي يحذر من موجة أمطار ورياح شديدة ابتداءً من الغد تضرب هذه المناطق

05/02/2019 11:26:00 AM |

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واع بغداد

توقع خبير الأنواء صادق عطية،اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة في العديد من مناطق البلاد، فيما أشار إلى وجود فرصة لرياح قوية تضرب بعض المحافظات، فضلا عن انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر العطية في صفحته على فيسبوك ،وتابعته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "درجات الحرارة ستنخفض في مدن الشمال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وقد تصل إلى الاقل من الصفر، اما في مدن الوسط والجنوب والغربية فلا يوجد انخفاض ملحوظ، لكن من المتوقع ان ترتفع يوم الجمعة".

وأشار عطية، إلى أن "هناك غيوماً قد تتشكل اليوم، في اقصى الشمال، ستندفع من جهة الغرب للبلاد يوم غد، وتتكاثر بالليل”، مبيناً أن "المدن الغربية والشمالية، ستشهد يوم الخميس أمطارا بصورة متفرقة وشدة خفيفة واحيانا معتدلة، وتمتد الجمعة الى كافة مدن البلاد".

ونوه عطية، إلى أن "هناك غزارة متوقعة في مناطق محددة من مدن الشمال، خصوصا الموصل ودهوك واربيل ، وايضاً في الوسط والجنوب يوم الجمعة، بينما ستنتهي الحالة يوم السبت المقبل".

وحذر المتنبئ الجوي، من "نشاط الرياح الجنوبية الشرقية في واسط وديالى وبغداد ومناطق من مدن الفرات الاوسط، خلال يومي الخميس والجمعة".

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