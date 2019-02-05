نيجيرفان البارزاني يؤكد وضع آلية مناسبة للتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي

2019/02/05 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، 5 شباط، 2019، "وضع آلية مناسبة للتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".

وأفادت حكومة إقليم كوردستان في بيان بأن "نيجيرفان البارزاني، استقبل صباح اليوم الثلاثاء، سيريل نان، سفير ألمانيا في العراق والسيدة باربارا وولف القنصل الألماني في اقليم كوردستان".وأضاف البيان: "عبر الوفد الضيف خلال لقاء عن سعادته للقاء السيد رئيس الوزراء، وشدد على استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده لإقليم كوردستان، مشيداً ببطولات قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، وقيم عالياً حمايتها جميع المكونات بدون تمييز".وأشار السفير الألماني إلى أن "هذه الحقيقة اتضحت بجلاء خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الخارجية الألماني إلى جبهات القتال ضد داعش، وتحدث الوفد عن بناء مستشفى خاص بعلاج البيشمركة في أربيل من جانب بلاده، والذي تم تسليمه إلى وزارة شؤون البيشمركة بعد انتهاء بنائه"، وفقاً لما جاء في البيان.من جانبه، أشاد نيجيرفان البارزاني بـ "الزيارة وبالمساعدات العسكرية الألمانية لإقليم كوردستان في الأوقات الصعبة، كما أثنى على ألمانيا قيامها بتقديم هذه الهدية الثمينة لقوات البيشمركة والتي ترقى إلى مستوى تضحيات البيشمركة".وفي جانب من اللقاء، تم البحث في علاقات أربيل – بغداد والتنسيق بين القوات الأمنية للطرفين في المناطق المهددة بعودة ظهور داعش فيها، حيث أشار رئيس وزراء الإقليم إلى "إجراء سلسلة اجتماعات بين الطرفين ووضع آلية مناسبة لقيام تنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".وأوضح البيان أن التباحث في آخر المستجدات في المنطقة والمحادثات السياسية في إقليم كوردستان لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة للإقليم، كانا موضوع البحث والنقاش في جانب آخر من اللقاء.وعقدت اللجنة المشتركة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الدفاع العراقية، أمس الإثنين، اجتماعاً في مدينة أربيل، لبحث أوضاع المناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة إقليم كوردستان.ورحب وزير الداخلية، وزير البيشمركة بالوكالة، كريم سنجاري، خلال الاجتماع بوفد وزارة الدفاع العراقية، المكون من نائب رئيس اركان الوزارة للعمليات الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يار الله والوفد المرافق له.وبحسب بيان لوزارة البيشمركة، فقد تم خلال الاجتماع، تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وتم بحث التغيرات الأمنية والاوضاع في المناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة إقليم كوردستان، وتحسين العلاقات ىبين الجانبين"، مضيفاً بأنه "من المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للجانبين أعمالها والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل".

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